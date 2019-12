Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Oestinghausen - Wohnungseinbruch

Lippetal (ots)

Am Montag, zwischen 16:30 und 18:15 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Im Hüsinglo ein. Die Unbekannten brachen ein Terrassenfenster auf um ins Innere zu gelangen. Im Haus wurde das Schlafzimmer durchsucht. Ein Bewohner hörte bei seiner Rückkehr noch ein Geräusch. Wahrscheinlich hat er die Eibrecher bei der Tatausführung gestört. Sie konnten jedoch unbemerkt fliehen. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei u melden. (lü)

