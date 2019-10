Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal- Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Anwohner meldeten am 06.10.19 gegen 19:00 Uhr einen Kleintransporter, welcher in der Schmiedgasse in Frankenthal seit über einer Stunde vor einer Einfahrt parken würde. Der verantwortliche Fahrzeugführer konnte in einer nahegelegenen Kneipe angetroffen werden. Er wies einen Atemalkoholwert von 1,65 Promille auf. Die Fahrzeugschlüssel wurden daher präventiv sichergestellt und später dem Chef (Fahrzeughalter) übergeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Vanessa Reinhard

Sachbereich Einsatz / Verkehr

Telefon: 06233-313-3216

pifrankenthal@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell