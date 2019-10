Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen eines Ladendiebstahls gesucht Tatzeit: Freitag, 04.10.2019, 20:30 Uhr

Speyer (ots)

Am vergangenen Freitagabend meldete ein Mitarbeiter einer Discounterfiliale in der Franz-Kirrmeier-Straße in Speyer, dass soeben zwei Männer einen Ladendiebstahl begangen hätten und geflüchtet seien. Die beiden Täter waren zuvor bereits im Laden aufgefallen, da sie jeweils eine gefüllte Einkaufstüte in der Hand hielten und sich verdächtig vor dem Eingangsbereich aufhielten. Kurz bevor sie von dem Mitarbeiter darauf angesprochen werden konnten, flüchteten sie jedoch durch die sich öffnende Eingangstür nach draußen und rannten davon. Die beiden Männer werden als jeweils 30-40 Jahre alt und zum einen als dunkelhäutig, bzw. der andere Täter mit südosteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer in Verbindung zu setzen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

