Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallverursacher flüchtet

Böhl-Iggelheim (ots)

Auf dem Parkplatz des Naturfreundeshauses in der Hanhofer Straße wurde ein dort abgestellter Pkw vermutlich beim Ein-oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher flüchtete anschließend. Der Unfall ereignete sich am 05.10.19, zw. 16.00 - 17.15 Uhr. An dem geparkten Pkw, ein silberfarbener Ford, wurde die Fahrerseite beschädigt. Es konnten rote Farbanhaftungen festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000.- EUR. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



