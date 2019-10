Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallverursacher flüchtet

Waldsee (ots)

Vermutlich beim Vorbeifahren wurde ein in der Beethovenstraße geparkter Pkw an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfall ereignete sich in der Zeit vom 02.10.19, 14.00 Uhr bis zum 03.10.19, 20.00 Uhr. Es entstand ein Schaden von ca. 750.- EUR. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de

