Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gestürzter Mann

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am 05.10.19, gg. 17.50 Uhr befuhr ein 7jähriges Mädchen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit ihrem Tretroller die Straße Mutterstadter Weg. Als sie an einem dort auf der Straße stehenden, ca. 30-jährigen Mann vorbei fuhr, stürzte dieser zu Boden, anschließend stieg er in einen Pkw und fuhr weg. Zur weiteren Abklärung des Sachverhaltes wird der Mann gebeten sich bei der Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235/495-0 oder Emai pischifferstadt@poliei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell