POL-PDLU: Frankenthal - Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen kollidierte ein 51-Jähriger mit seinem Audi A3 gegen 10:05 Uhr mit einem Mercedes CLA, als er von einem Tankstellengelände in der Mahlastraße in den Fließverkehr einbiegen wollte. Bei der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten bei dem Audifahrer Alkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,83 Promille. Der 25-jährige Mercedesfahrer erlitt durch den Unfall eine Verletzung an der Hand und wurde ambulant im Krankenhaus versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von mindestens 4000 Euro. Der Unfallverursacher muss sich nun strafrechtlich verantworten, sein Führerschein wurde sichergestellt.

