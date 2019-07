Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfallflucht

Ermittlungen laufen

Bad Pyrmont (ots)

Am 13.07.2019, gegen 17.00 Uhr, streifte ein Pkw Toyota mit LIP-Zulassung auf der Straße "Auf der Schanze" einen dort parkenden Pkw Skoda. An beiden Fahrzeugen wurden die Außenspiegel beschädigt. Die Fahrerin des Toyota hielt daraufhin an, sammelte die Bruchstücke der Außenspiegel ein, setzte sich ins Fahrzeug und fuhr davon. In unmittelbarer Nähe stehende Zeugen waren höchst überrascht von diesem dreisten Verhalten und merkten sich das Kennzeichen der Unfallflüchtigen. Derzeitig laufen noch die Überprüfungen.

