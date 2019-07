Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in leerstehendes Klütturmhotel - Zeugen gesucht

Hameln (ots)

Am heutigen Freitagvormittag (12.07.2019) kam es in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 14:00 Uhr zu einem Einbruch in das zur Zeit leerstehende Hotel am Klütturm. Unbekannte Täter warfen oder schlugen an der Rückseite des Gebäudes im Bereich der dortigen Terrasse eine Glasscheibe ein und drangen so in das Gebäude ein. Im Gebäude wurden mehrere Räume betreten und durchsucht. In einem Sozialraum wurden zusätzlich einige Spinde aufgebrochen. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist zur Zeit noch nicht bekannt. Auf jeden Fall entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Zeugen, die im o.g. Zeitraum Beobachtungen im Bereich des Hotels oder im näheren Umfeld gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Hameln unter 05151/933-0 in Verbindung zu setzen.

