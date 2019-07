Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brand in einer Dachgeschosswohnung

Mülheim an der Ruhr (ots)

Gleich mehrere Notrufe erreichten am Montagabend um 19.52 Uhr die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim. Alle meldeten ein Feuer im Dachbereich eines zweigeschossigen Wohnhauses an der Kattowitzer Straße. Unter dem Alarmstichwort "Dachstuhlbrand" rückten sofort zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Mülheim aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war ein Feuer und starke Rauchentwicklung in einer Dachgeschosswohnung erkennbar. Nach ersten Zeugenaussagen sollte sich noch ein achtjähriges Mädchen in der Brandwohnung befinden. Sofort wurde die Menschenrettung sowohl im Innenangriff als auch über eine Drehleiter eingeleitet. Glücklicherweise wurde das Mädchen im weiteren Verlauf unbeschadet im Freien aufgefunden. Ein Bewohner der betroffenen Wohnung hatte sich bei eigenen Löschversuchen eine leichte Rauchgasvergiftung zugezogen, konnte aber nach Notärztlicher Untersuchung an der Einsatzstelle verbleiben. Das Feuer, es brannten Blumenkübel und Gartenmöbel auf dem Balkon, konnte schnell gelöscht werden. Da auch die Dachkonstruktion betroffen war musste hier die Holzverkleidung entfernt werden um sicherzugehen das sich keine Glutnester darunter befanden. Im Verlauf des Einsatzes wurde für die Freiwillige Feuer Vollalarm ausgelöst. Ein Fahrzeug des Löschzuges Heißen unterstützte an der Einsatzstelle. Der Löschzug Broich stellte den Grundschutz für die Stadt Mülheim sicher. Der Einsatz der Feuerwehr war nach zirka zwei Stunden beendet. Während dieser Zeit blieb die Gracht im Bereich der Einsatzstelle voll gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (TDr) #EinsatzfürMülheim #MHruhr

