Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 10.12.2019 zwischen 12:30 Uhr und 17:00 Uhr wurde an einem weißen Seat-Ibiza, der in der Alten Bubenhauser Straße am rechten Fahrbahnrand vor Anwesen Nr. 13 abgestellt war, der linke Außenspiegel abgefahren. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete, obwohl er einen Fremdschaden in Höhe von ca. 200 EUR verursacht hatte.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell