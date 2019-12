POL-PDPS: Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Polizeidirektion Pirmasens

Am 11. Dezember kam es in Zweibrücken zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen Fußgänger verletzt wurden:

Zeit: 11.12.2019, 17:20 Uhr, Ort: Zweibrücken, Sickingerhöhstraße 98 SV: Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin übersah beim Linksabbiegen von der Pirmasenser Straße in die Sickingerhöhstraße eine 27-jährige Fußgängerin, die bei Grünlicht die Fußgängerfurt im Kreuzungsbereich der Sickingerhöhstraße überquerte. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw wurde die Fußgängerin an der Hüfte und am Bein verletzt, so dass sie ins Krankenhaus verbracht werden musste.

Zeit: 11.12.2019, 22:00 Uhr, Ort: Zweibrücken, Poststraße 48 Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer, der auf dem Parkplatz vor dem Anwesen Poststraße 48 geparkt hatte, fuhr beim Rückwärtsausparken aus einer Parklücke einem 71-jährigen Mann über den Fuß, als dieser gerade über den Parkplatz lief.

Der Fußgänger erlitt Schmerzen und begab sich nach der Unfallaufnahme selbständig zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Gegen beide Autofahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

