POL-KA: (KA) Karlsruhe - Leicht verletzter Radfahrer nach Unfall mit Pkw

Karlsruhe (ots)

Bei einem Unfall am Montagnachmittag wurde ein 56-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Der 60-jährige Unfallverursacher fuhr gegen 16.45 Uhr auf der Ottostraße und wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Hierbei übersah er den auf dem Radweg fahrenden Mountainbike-Fahrer, der in der Folge gegen die Beifahrerseite des Citroens prallte und stürzte. Der 56-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro und am Citroen ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

