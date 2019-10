Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwölfjähriger Radfahrer stürzt wegen Falschabbieger: Polizei sucht flüchtigen schwarzen VW Golf

Kassel (ots)

Kassel (Vorderer Westen): Wegen eines Autofahrers, der in Kassel von der Goethestraße aus verbotswidrig über die Friedrich-Ebert-Straße in die Annastraße fuhr, musste am Mittwochmorgen ein zwölfjähriger Junge mit seinem Fahrrad abrupt bremsen und stürzte. Das Kind war dabei verletzt und später zur Überwachung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen worden. Der Autofahrer, der laut Zeugen mit einem schwarzen VW Golf unterwegs war, gab nach dem Sturz des Jungen Gas und flüchtete. Ihn suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei nun und bitten dabei um Zeugenhinweise.

Ereignet hatte sich der Unfall gegen 7:20 Uhr an dem Mittwochmorgen. Wie der Zwölfjährige später gegenüber der Polizei angab, war er mit seinem Fahrrad auf der Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts unterwegs. An der Goethestraße war er schließlich bei Grün nach links in diese Straße abgebogen, hatte dabei jedoch wegen des plötzlich von links kommenden und seinen Weg kreuzenden Autos heftig bremsen müssen. Dabei geriet sein Vorderreifen in die Straßenbahnschienen und er stürzte, wobei er Prellungen und Schürfwunden erlitt. An seinem Mountainbike und seinem Fahrradhelm waren zudem Schäden in From von Kratzern entstanden. Der Fahrer des VW Golfs, der von der Goethestraße aus nur nach rechts hätte abbiegen dürfen, soll anschließend in die Annastraße gefahren und geflüchtet sein. Erst die nachfolgende Autofahrerin hatte angehalten und sich um das verletzte Kind gekümmert.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den schwarzen VW Golf oder dessen Fahrer geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell