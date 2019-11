Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Bad Wildbad- Einbrecher durch Alarmanlage in die Flucht geschlagen

Bad Wildbad (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag versucht, in eine Gaststätte in der Wilhelmstraße einzubrechen. Sie warfen mit einem Stein eine Scheibe ein. Vermutlich wurden die mutmaßlichen Einbrecher durch die Alarmanlage in die Flucht geschlagen, denn es wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Bad Wildbad, Telefon 07081 93900, erbeten.

