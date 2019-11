Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Grauer Skoda beschädigt

Lingen (ots)

Am Montag wurde im Parkhaus des Gesundheitszentrums Medicus-Wesken in der Straße Zum neuen Hafen ein grauer Skoda an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen 10:00-11:00 Uhr. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

