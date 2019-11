Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Berufschule

Papenburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in die BBS Papenburg ein. Die Täter hebelten eine Tür auf, gelangten so in die Schule und brachen dort zwei Getränkeautomaten auf. Aus den beiden Automaten wurde das darin befindliche Münzgeld entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961) 9260 entgegen./bh

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell