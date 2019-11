Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Schutzhütte durch Graffiti beschädigt

Geeste (ots)

Zwischen Anfang und Mitte November haben unbekannte Graffiti-Sprayer eine Schutzhütte an der Emsstraße in Geeste-Dalum durch Farbschmierereien stark verunstaltet. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Geeste unter der Rufnummer (05937)8236 in Verbindung zu setzen./bh

