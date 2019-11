Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Räuberin festgenommen

Papenburg (ots)

Am Mittwoch konnte die Räuberin, die für den Überfall auf die 89-jährige Frau am Papenburger Hauptkanal verantwortlich ist, auf einem Campingplatz in Papenburg festgenommen werden. Aufgrund der Täterbeschreibung durch das Opfer sowie von weiteren Zeugen richtete sich der Tatverdacht schnell gegen die 39-jährige Beschuldigte. Die Festgenommene ist der Polizei bereits bekannt und es werden ihr auch noch weitere Straftaten vorgeworfen./bh

