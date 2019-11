Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Auto gerät unter Lkw, Fahrerin leicht verletzt

Geeste (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es auf der Meppener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 30-jährige Frau wurde dabei leicht verletzt. Sie war gegen kurz nach 7 Uhr mit ihrem Kia Kleinwagen in Richtung Groß Hesepe unterwegs. In Höhe Hausnummer 180 erkannte sie zu spät, dass ein Sattelzug quer auf der Fahrbahn stand. Dessen ebenfalls 30-jähriger Fahrer hatte den Lkw dort gewendet. Das an der Zugmaschine eingeschaltete Fernlicht blendete die entgegenkommende Kia-Fahrerin, so dass sie den noch auf ihrem Fahrsteifen befindlichen Auflieger zu spät erkannte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Auto geriet dabei teilweise unter den Anhänger. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

