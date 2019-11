Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Versuchter Wohnungseinbruch

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch versuchte ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 14:00 Uhr in ein Haus in der Richthofenstraße einzubrechen. Als die Eigentümerin am Nachmittag zu ihrer Wohnung zurückkehrte, bemerkte sie Einbruchspuren an ihrer Haustür. Der Einbruchversuch misslang. Der Täter gelangte nicht in das Haus.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921) 3090 entgegen./bh

