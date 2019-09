POL-HA: Mann bei Abbiegeunfall in Haspe verletzt

Polizei Hagen

Am Samstagabend, 21:45 Uhr, ereignete sich auf der Vogelsanger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Mann leicht verletzte. Ein 19-jähriger Mazda-Fahrer befuhr mit seinem Wagen die Vogelsanger Straße aus Vollmarstein in Fahrtrichtung Haspe. An der Einmündung zur Straße "An der Hütte" bog er links ab, obwohl der ihm entgegenkommende 42-jährige Fiesta-Fahrer weiter geradeaus in Richtung Vollmarstein fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 42-Jährige leicht verletzte und von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro an beiden Fahrzeugen. Ein Abschleppwagen musste den Wagen des Verletzten abtransportieren.

