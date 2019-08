PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 25.08.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht Unfallort: 61350 Bad Homburg, Hofheimer Straße 16 Unfallzeit: Fr. 23.08.19, 15:30 Uhr bis 17:45 Uhr (LQ) Die Fahrerin eines schwarzen VW Golf, parkte diesen ordnungsgemäß am Straßenrand. Im Tatzeitraum wurde die hintere Tür der Fahrerseite beschädigt. Es entstanden Eindellungen und Kratzer. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachschaden: ca. 2.000 EUR

Verkehrsunfallflucht Unfallort: 61348 Bad Homburg, Herrngasse 1 Unfallzeit: Freitag, 23.08.19, 14:07 Uhr bis 15:15 Uhr (LQ) Der Fahrer eines schwarzen Saab, parkte diesen ordnungsgemäß auf einem Stellplatz des dortigen Parkhauses. Vermutlich beim Ein-/Ausparken wurde der PKW von einem roten Fahrzeug am hinteren rechten Radlauf beschädigt. Sachschaden: ca. 1.000 EUR

Verkehrsunfallflucht Unfallort: 61348 Bad Homburg, Hessenring 90 Unfallzeit: Samstag, 24.08.19, 00:05 Uhr bis 12:55 Uhr (LQ) Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr den Hessenring in Richtung Pappelallee. Aus ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach links ab, stieß gegen eine Fahrbahntrennung und beschädigte ein Verkehrsschild. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachschaden: ca. 500 EUR

Straftaten: 1. Durch Unbekannte bestohlen, geschlagen und getreten Friedrichsdorf, An der Schnepfenburg /Waldgemarkung Freitag, 23.08.2019, 19:20 Uhr (SW) Ein 19-jähriger Bad Homburger und sein Begleiter hielten sich bei einem Aussichtspavillon auf, als zwei unbekannte Täter dazukamen und dem Bad Homburger einen Geldschein aus der Hand rissen. Als der Geschädigte versuchte den Geldschein wieder zu bekommen, kam es zu einer Rangelei, wobei die Täter den 19-Jähriger geschlagen und getreten haben sollen. Mit dem Geld, sowie weiteren Gegenständen des Geschädigten flüchteten die Täter in Richtung Schützenstraße.

Die Personen werden beschrieben als: 1. Person

- männlich - 16 Jahre - osteuropäisches Aussehen - weißes T-Shirt - Dunkle kurze Hose - Bauchtasche

2. Person

- männlich - 16 Jahre - deutsches Erscheinungsbild - weißes T-Shirt - dunkle kurze Hose

Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Bad Homburg unter 06172/ 120-0 oder kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

2. Einbrüche in Bad Homburg Bad Homburg, Gonzenheim / Hardtwald Freitag, den 23.08.2019 bis Samstag, den 24.08.2019 (SW) Im Laufe des Wochenendes kam es zu insgesamt vier Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Bad Homburg. In der Schopenhauerstraße warfen die Täter am Freitagabend eine Scheibe mittels einem Stein ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Es wurden vermutlich keine Gegenstände entwendet. Es entstand ein Sachschaden im Wert von 1000EUR.

In einem anderen Einfamilienhaus in der Schopenhauerstraße betraten die Täter am Freitag, gegen 22 Uhr das Grundstück. Dort hebelten die Täter eine Balkontür auf. Aus den Räumlichkeiten wurde eine Damenuhr entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 1000EUR.

Ebenfalls am Freitagabend betraten unbekannte Täter ein Grundstück in der Immanuel-Kant-Straße. Dort schoben die unbekannten Personen den Rollladen hoch und stiegen durch ein Fenster in den Wohnbereich. Die Täter entwendeten auch hier Wertgegenstände, Bargeld, sowie eine Jacke. Es entstand kein Sachschaden.

Im Laufe des Samstages hebelten unbekannte Täter die Tür eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Bahnhof" auf. Dort entwendeten die Täter Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 500EUR. In keinem der Fälle ist liegt eine Täterbeschreibung vor.

Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Bad Homburg unter 06172/ 120-0 oder kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

3. Person wird durch Faustschlag verletzt Bad Homburg, Louisenstraße (Tanzlokal Tiffany) Sonntag, den 25.08.2019, 03:15 Uhr (SW) Ein 26-jähriger Usinger befand sich am frühen Sonntagmorgen im Tanzlokals "Tiffany" in Bad Homburg. Dort kam es vermutlich zu Streitigkeiten, wobei einer der Beteiligten dem 26-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Anschließend entfernte sich die Person mit weiteren Personen. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Die Person, welche den Geschädigten geschlagen hat, wird wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 25 Jahre alt - 185 cm groß - dünne Statur - türkisches Erscheinungsbild - Pinkes T-Shirt

Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei Bad Homburg unter 06172/ 120-0 oder kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Oberursel

Straftaten:

Wohnungseinbruchdiebstahl Tatort: 61440 Oberursel, Mauerfeldstraße Tatzeit: Di., 23.07.2019, 00:01 Uhr - Fr. 23.08.2019, 17:40 Uhr

Eine unschöne Überraschung erwartete die Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Mauerfeldstraße in Oberursel bei ihrer Rückkehr von einem mehrwöchigen Urlaub. Bislang unbekannte Täter drangen über einen Kellerlichtschacht in das Haus ein und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räume. Bislang liegen keine abschließenden Angaben zum Stehlgut vor. Keine Täterhinweise. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten Unfallort: 61440 Oberursel, Borkenberg/Hohemarkstraße Unfallzeit: Freitag, 23.08.2019, 16:30 Uhr Ein Linienbus befuhr den Borkenberg in Richtung Hohemarkstraße, bog dort nach links ab und musste dann verkehrsbedingt abbremsen. Hierbei wurden zwei Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren, als Fahrgäste des Linienbusses, leicht verletzt. Kein Sachschaden.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten. Unfallort: 61440 Oberursel, Frankfurter Landstraße Unfallzeit: Freitag, 23.08.2019, 14:13 Uhr Eine U-Bahn im oberirdischen Verkehr fuhr von Frankfurt am Main kommend in Richtung Oberursel. Zwischen den Haltestellen Niederursel und Oberursel-Weißkirchen bremste der Zug aus nicht bekanntem Grund stark ab. Eine 37-Jährige aus Oberursel, die als Fahrgast mit der U-Bahn mitfuhr, kam mitsamt Kinderwagen und ihrem 2-jährigen Kind zu Fall. Hierbei wurde das 2-jährige Kind leicht verletzt, dass sich bei dem Sturz eine blutige Lippe und einen lockeren Zahn zuzog. Kein Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht mit Verletzten Unfallort: Gemarkung 61440 Oberursel, L 3004, Applauskurve Unfallzeit: Freitag, 23.08.2019, 19:05 Uhr Ein 17-jähriger aus Oberursel befuhr mit einem Leichtkraftrad die L 3004 aus Richtung Sandplacken kommend in Richtung Oberursel. In Gegenrichtung fuhr ein Pkw, bei dem es sich um einen schwarzen BMW der X-Reife mit unbekannten Kennzeichen gehandelt habe soll. Der BMW soll, wie auch Kradfahrer, zur Fahrbahnmitte hin orientiert gefahren sein. Die beiden Fahrzeuge begegneten sich in Höhe der Applauskurve. Hier kam der Kradfahrer beim Durchfahren der Linkskurve und behaupteten Ausweichmanöver zu Fall, rutschte samt Krad in die Schutzplanke und kam nach ca. 30 m zum Liegen. Er zog sich hierbei Verletzungen am rechten Bein zu und wurde in die Hochtaunuskliniken Bad Homburg eingeliefert. Zu einer Berührung zwischen Krad und Pkw kam es nicht. Der BMW, der möglicherweise mit unfallursächlich war, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Oberursel unter 06171/6240-0

Polizeistation Königstein

Unfall mit Personenschaden Unfallzeit: Sa, 24.08.2019, 17:40 Uhr Unfallort: 61462 Königstein, OT Schneidhain Ein 20-jähriger aus Kelkheim befuhr die Wiesbadener Straße in Richtung Kelkheim. Ein 57-jähriger aus Rosbach musste vor ihm abbremsen. Der Kelkheimer fuhr hierbei auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auf. Bei dem Unfall wurden sowohl der Fahrer des vorrausfahrenden PKW, als auch seine 55-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher habe nach eigenen Angaben nießen müssen und hätte deshalb zu spät reagiert. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Fahrer lediglich "Flip-Flops" an den Füßen trug. Gegen den Unfallverursacher wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Der Sachschaden wird zunächst auf 3500,-EUR geschätzt.

Straftaten

Gefährliche Körperverletzung/ Burgfest Königstein Tatzeit: Sa, 24.08.2019, 22:00 Uhr Tatort: 61462 Königstein, Königsteiner Burg Ein 19-jähriger Besucher des Königsteiner Burgfestes geriet mit einer Gruppe von vier Jugendlichen in Streit. Hierauf sollen zwei aus der Gruppe den Geschädigten grundlos niedergeschlagen haben und auf den am Boden liegenden Geschädigten eingetreten haben. Der Geschädigt erlitt hierbei leichte Verletzungen. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten zwei 15-jährige Tatverdächtige aus Kelkheim vor Ort festgenommen werden.

Gefährliche Körperverletzung/ Verstoß BtMG/ Burgfest Königstein Tatzeit: Sa, 24.08.2019, 00:45 Uhr Tatort: 61462 Königstein, Burgweg, Spielplatz/ Skateranlage Im Bereich der Skateranlage unterhalb der Königsteiner Burg kam es zu einer Auseinandersetzung zweier Männer. Hierbei soll ein 18-jähriger Königsteiner einem 29-jährigen Taunussteiner mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Als der Geschädigte zu Boden ging, soll der Beschuldigte den Geschädigten weiter getreten haben. Bei der Festnahme des Beschuldigten konnte weiterhin Marihuana aufgefunden werden, so dass eine weitere Strafanzeige (Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz) gefertigt wurde.

Polizeistation Usingen

Verkehrsunfallflucht

(Geschädigter gesucht) Unfallort: 61273 Wehrheim, Hauptstraße Unfallzeit: Freitag, 23.08.2019, 11:25 Uhr Die Fahrzeugführerin eines blauen BMW X1 parkte ihr Fahrzeug in Höhe des in der Hauptstraße befindlichen Supermarktes in einer Parklücke ein. Hierbei touchierte sie ein dort bereits geparktes Fahrzeug und entfernte sich zunächst. Zu einem späteren Zeitpunkt bemerkte sie einen Schaden an ihrem Fahrzeug und meldete dies der Polizei. Der zuvor von der Fahrzeugführerin beschädigte PKW war zu ihrem Eintreffen nicht mehr vor Ort. Gesucht wird nun der Fahrzeughalter-/Halterin, ferner Fahrzeugführer des durch die Fahrzeugführerin beschädigten Fahrzeuges. Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer 06081-9208-0 zu melden.

Straftaten

1. Bedrohung mit Waffe (Luftdruckpistole)

61273 Wehrheim, Bahnhof Sonntag, 25.08.2019, 07:54 Uhr

Am heutigen Morgen wurde der Zugführer eines einfahrenden Zuges in Wehrheim am Bahnhof durch eine 34-jährige männliche Person, mit einer schwarzen Schusswaffe zunächst auf den Gleisen stehend bedroht. Die Person kletterte aus dem Gleisbett und zielte auf den Zugführer, welcher die Fahrt in Richtung Saalburg fortsetzte. Im weiteren Verlauf konnten Anwohner beobachten, wie der Beschuldigte auf seine weibliche Begleitung losging, eine Bierflasche nach ihr warf und auf sie einschlug. Weiter ergriff der Beschuldigte seine Begleitung an den Haaren und hielt ihr die Pistole an den Kopf. Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnte die Person noch am Bahnhof widerstandlos festgenommen werden. Bei der Waffe handelt es sich um eine Luftdruckpistole. Die Person wurde einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt.

