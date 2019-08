POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 21.08.2019

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Motorrad gestohlen, Schmitten, Schillerstraße, 20.08.2019, 08.45 Uhr bis 22.15 Uhr (pa)Dreiste Diebe entwendeten im Verlauf des Dienstages in Schmitten ein Motorrad. Das Krad des Herstellers BMW, Modell "R 1100 S" stand noch am Dienstagmorgen gegen 08.45 Uhr ordnungsgemäß geparkt am Straßenrad der Schillerstraße. Abends gegen 22.15 Uhr musste der Besitzer feststellen, dass jemand sein rotes Motorrad im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen hatte. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Auto gerät ins Rollen, Schmitten, Dorfweil, Weihergrundstraße/Ringstraße, 20.08.2019, gg. 11.55 Uhr (pa)Gestern Mittag ereignete sich in Schmitten-Dorfweil ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde und hoher Sachschaden entstand. Eine 31-Jährige wollte ihren Ford Galaxy gegen 11.55 Uhr in der Weihergrundstraße am Fahrbahnrand parken. Der Wagen geriet jedoch ins Rollen. Der noch im Fahrzeug sitzenden Fahrerin gelang es nicht, dieses zum Stehen zu bringen, sodass es rund 200 Meter bergab rollte, bevor sie den Ford nach links in die Ringstraße lenkte, wo er gegen eine Mauer prallte und zum Stehen kam. Die 31-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Drei ebenfalls im Fahrzeug befindliche Kleinkinder blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug und der Mauer beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf ca. 34.000 Euro.

3. Sturz mit Leichtkraftrad, L3025 zw. "Rotes Kreuz" und B8, 20.08.2019, gg. 22.15 Uhr (pa)Am späten Dienstagabend kam es auf der L3025 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Ein 19-Jähriger war mit seinem 125er-Leichtkraftrad auf der Landesstraße 3025 aus Richtung "Rotes Kreuz" kommend in Fahrtrichtung B8 unterwegs. Im Verlauf einer Linkskurve kam der im Main-Taunus-Kreis wohnhafte Kradfahrer ins Schleudern. Er driftete mit seiner Yamaha nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte sich der 19-Jährige leicht. Sein Motorrad wurde bei dem Sturz stark beschädigt. Der Schaden daran wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

4. Unfallverursacher flüchtig, Oberursel, Bommersheim, Im Hopfengarten, 20.08.2019, 06.00 Uhr bis 09.30 Uhr

(pa)Am Dienstagmorgen wurde in Bommersheim ein parkendes Auto beschädigt. Der Wagen - ein schwarzer Audi A3 - parkte zwischen 06.00 Uhr und 09.30 Uhr ordnungsgemäß in der Straße "Im Hopfengarten" auf Höhe der Hausnummer 32. In diesem Zeitraum fuhr ein anderes Fahrzeug - vermutlich bei einem Wendemanöver - gegen den parkenden Audi. Hierbei wurde dieser im hinteren Bereich der Fahrerseite stark beschädigt. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Oberursel unter (06171) 6240 - 0 zu melden.

5. Falsche Polizeibeamte rufen an, Hochtaunuskreis, (pa)In den vergangenen Tagen riefen wieder vermehrt Betrüger bei Bürgerinnen und Bürgern im Hochtaunuskreis an. Sie gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und versuchten mit der altbekannten Masche an Geld oder Wertsachen zu gelangen. Die Anrufer gaben an, dass die Polizei Einbrecher festgenommen habe und bei deren Durchsuchung eine Liste mit weiteren, ausgesuchten Einbruchsobjekten gefunden habe. Die Adresse des oder der Angerufenen stünde ebenfalls auf der Liste, weshalb die Angerufenen akut gefährdet seien. Ein Einbruch stehe kurz bevor und schnell müsse man die Wertsachen in Sicherheit bringen. Hierbei sei die "Polizei" natürlich gerne behilflich. Das Geld müsse nur an einen vorbeikommenden Zivilbeamten übergeben werden. Natürlich kommt statt der richtigen Polizei einer der Täter und das Geld ist weg. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Betrüger keine Grenzen gesetzt. Bei einigen Taten kommt tatsächlich eine Person an der Haustür vorbei, in anderen Fällen sollen die Wertsachen auf dem Grundstück deponiert werden und die Opfer sehen noch nicht mal die Abholer. Es kam auch schon vor, dass die Täter in der Dunkelheit vor dem Balkon der ahnungslosen Opfer erschienen und die Wertsachen dann auf telefonische Anweisung von den Opfern vom Balkon geworfen wurden. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere Behörde wird dies tun. Beenden Sie solche Gespräche stets sofort und wählen Sie den Notruf 110. Bei den jüngst bei der Polizei gemeldeten Vorfällen gingen die Betrüger glücklicherweise allesamt leer aus und der Schwindel wurde von den Angerufenen erkannt.

