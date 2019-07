Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf! Mittelfeld: Pkw stößt mit Radfahrerin zusammen

Hannover (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Samstagnachmittag (13.07.2019) auf der Garkenburgstraße (Mittelfeld) eine 79 Jahre alte Radfahrerin leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen und einen Ersthelfer.

Nach ersten Erkenntnissen war eine 22-Jährige gegen 17:50 Uhr mit ihrem Alfa Romeo auf der Ahornstraße unterwegs gewesen und wollte an der Einmündung in die Garkenburgstraße nach rechts abbiegen. Dabei nahm sie der von rechts kommenden Radfahrerin die Vorfahrt und stieß mit ihr zusammen. Die 79-Jährige verletzte sich leicht und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht nun Zeugen und insbesondere einen Ersthelfer, der sich kurz nach dem Unfall um die Beteiligten gekümmert hat. Sie werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0511 109 - 1888 zu melden. /isc

