Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - auf Fahrscheinprüfer eingeschlagen

Karlsruhe (ots)

Mit Gewalt versuchte sich ein 29-Jähriger am Mittwochnachmittag einer Personalienfeststellung zu entziehen. Der Mann wurde gegen 17.45 Uhr ohne gültigen Fahrschein in der Straßenbahn der Linie S 11 an der Haltestelle Herrenstraße von Fahrscheinprüfern angetroffen. Daraufhin versuchte er aus der Bahn zu gelangen um die Feststellung seiner Personalien zu verhindern. Als sich ihm ein Fahrscheinprüfer in den Weg stellte schlug er mit einem gefüllten Turnbeutel auf diesen ein und versuchte ihn in die Hand zu beißen. Als zwei weitere Fahrscheinprüfer eingriffen stieß er diese von sich und versuchte einem Prüfer in den Bauch zu treten. Da sich der 29-Jährige auch nach dem Eintreffen der Polizei nicht beruhigen wollte und Anweisungen keine Folge leistete, mussten ihm Handschließen angelegt werden. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte der 29-Jährige die Wache wieder verlassen.

