POL-KA: (PF) Pforzheim - Handy im Bus aus den Händen gerissen

Ein IPhone im Wert von mehreren hundert Euro entriss am Mittwochabend ein bislang unbekannter junger Mann einer im Bus sitzenden 13-Jährigen. Gegen 14.20 Uhr stieg die spätere Geschädigte an der Haltestelle Rößlestaffel in Pforzheim-Eutingen in den Bus der Linie 1. Um 14.30 Uhr an der Haltestelle Waisenhausplatz angekommen, stand der etwa 20-jährige neben ihr sitzende junge Mann auf und entriss der 13-Jährigen ihr Mobiltelefon. Obwohl sie es mit beiden Händen noch versuchte festzuhalten, entkam der Mann mit seiner Beute und flüchtet in Richtung Rathaus. Er trug eine dunkelblaue "CHAMPION"-Jacke, dessen Aufschrift auf der Vorderseite mit schwarzen Buchstaben aufgedruckt war. Der etwa 1,80 m große Mann hatte kurzes, braunes auf die Seite gegeltes Haar.

Wer den Vorfall beobachtet hat und hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter 07231/186-3211 mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord in Verbindung zu setzen.

