POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 22.08.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Dieb ertappt, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Lange Meile, 21.08.2019, gg. 13.30 Uhr (pa)Am Mittwochmittag wurde ein Unbekannter in Gonzenheim beim Diebstahl eine Geldbörse überrascht. Eine Frau aus Bad Homburg stellte gegen 13.30 Uhr fest, dass ein Mann die unverschlossene Beifahrertür ihres in der Straße "Lange Meile" geparkten Fahrzeugs öffnete, zu dem die Frau gerade zurückkam. Aus der auf dem Beifahrersitz liegenden Handtasche der Dame entnahm der Unbekannte ihre Geldbörse. Mit dieser flüchtete er in Richtung Frankfurter Landstraße. Die Frau folgte dem Täter, woraufhin dieser das Portemonnaie fallen ließ. Beschrieben wird er als ca. 30 Jahre alt mit südländischem Erscheinungsbild. Getragen habe der Mann eine schwarze Hose, ein weißes Hemd, eine schwarze Jacke und weiße Sportschuhe. Mitgeführt habe er eine schwarze Umhängetasche. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Kampfmittelfund, B275, zw. Usingen und Merzhausen, 21.08.2019, gg. 12.50 Uhr (pa)Gestern Mittag fand ein Zeuge auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 275 zwischen Usingen und Merzhausen eine größere Menge Munition. Diese lag in einer Ansammlung von Abfall. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass dort anscheinend jemand Gewehrmunition sowie zwei Granaten abgelegt hatte. Der Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums Darmstadt wurde hinzugezogen. Dessen Mitarbeiter mussten Teile des Fundes, die sich nicht für einen längeren Transport eigneten, in der Feldgemarkung zwischen Merzhausen und Oberlauken kontrolliert sprengen. Hierzu wurde die Kreisstraße 741 für kurze Zeit gesperrt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz eingeleitet. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Baumstamm in Brand gesetzt, K739, zw. Usingen und Niederlauken, 21.08.2019, gg. 20.30 Uhr (pa)Am Mittwochabend wurde ein Feuer zwischen Usingen und Niederlauken bemerkt und gelöscht. Einem Zeugen fiel gegen 20.30 Uhr auf einem Waldweg an der Kreisstraße 739 eine Person auf, die sich mit einem hellen Kleinwagen zügig von dort entfernte. An der Stelle, von der die beobachtete Person sich wegbewegt hatte, stellte der Zeuge einen auf dem Boden liegenden Baumstamm fest, an dem ein Feuer entfacht wurde. Mit der Hilfe eines Bekannten konnte das - noch kleine - Feuer gelöscht werden. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Unfallflucht - Zeugen gesucht, Königstein im Taunus, Frankfurter Straße, 21.08.2019, 08.00 Uhr bis 11.45 Uhr (pa)Gestern Morgen wurde in Königstein ein geparkter Pkw von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der blaue Audi stand ab 08.00 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Drogeriemarkt in der Frankfurter Straße. Gegen 11.45 Uhr kehrte der Fahrer zu seinem Wagen zurück. Dabei musste er feststellen, dass jemand gegen die Fahrzeugseite gefahren war und dabei die Tür sowie den Kotflügel beschädigt hatte. Der Schaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Ohne sich um dessen Regulierung zu kümmern, fuhr die unbekannte Person davon. Die Polizeistation Königstein ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise an die Telefonnummer (06174) 9266 - 0.

5. Unfallverursacher flüchtig, Neu-Anspach, Anspach, Rudolf-Diesel-Straße, 21.08.2019, 09.40 Uhr bis 09.50 Uhr

(pa)Gestern Morgen wurde in Anspach ein parkendes Auto beschädigt. Lediglich zehn Minuten, zwischen 09.40 Uhr und 09.50 Uhr, parkte ein schwarzer Ford Mondeo auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rudolf-Diesel-Straße. In diesem Zeitraum fuhr ein anderes Fahrzeug - vermutlich bei einem Parkmanöver- gegen den parkenden Ford. Hierbei wurde dieser im hinteren Bereich der Fahrerseite beschädigt. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Usingen unter (06081) 9208 - 0 zu melden.

