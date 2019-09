Polizei Hagen

POL-HA: Folgenreiche Verkehrskontrolle eines Kradfahrers

Hagen (ots)

In der Nacht zum Samstag (31.08.2019) erbrachte eine Verkehrskontrolle auf der Weststraße in Hagen Vorhalle interessante Erkenntnisse. Nachdem zunächst ein Roller angehalten worden war konnte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die weiterführenden Überprüfungen brachten dann noch zum Vorschein, dass der 36-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen stand und er an dem Fahrzeug ein nicht zugehöriges Kennzeichen angebracht hatte. Der Zweiradfahrer wurde für die Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache verbracht und durfte im Anschluss den Heimweg fussläufig antreten.

