POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 26.04.2019, befährt ein 36 jähriger Fahrzeugführer aus Drebber zum wiederholten Male öffentlichen verkehrsraum, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der Fahrzeugführer wird in Eydelstedt durch die Polizei Barnstorf kontrolliert und muss nun mit einer erneuten Strafanzeige rechnen.

Fahren unter Einfluss von Alkohol

Am 26.04.2019, um 15:57 Uhr, befährt ein 40 Jähriger aus Rahden den Schulweg in Wagenfeld. Bei der Kontrolle wird bei dem Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 0,65 Promille festgestellt. Der Betroffene gibt an, dass er lediglich ein Feierabendbier getrunken habe. Jetzt muss der Mann aus Rahden mit einer Anzeige und einem Fahrverbot rechnen.

- PK Sulingen -

Diebstahl von Gartenartikeln

Bislang unbek. Täter entwendeten zwischen dem 20.04. und dem 25.04.2019 von einem Anwesen im Sulinger Ortsteil Groß Lessen drei mit japanischem Ahorn bepflanzte eckige Keramiktöpfe ( schwarze Übertöpfe mit hellen Streifen ) und einen weißen Deko Stuhl aus Metall. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf ca. 300 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt das Polizeikommissariat Sulingen unter der Tel.-Nr.: 04271/9490 entgegen.

Einbruch in Backhaus / Ergreifung von mehreren Jugendlichen

Am 26.04.2019, zwischen 11:00 und 11:55 Uhr, brachen mehrere 14 und 15 Jahre alte Beschuldigte aus den Samtgemeinden Barnstorf und Bruchh.-Vilsen sowie der Stadt Syke die verschlossene Tür vom Backhaus im Sinnesgarten in Freistatt auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Objekt. Mehrere aufmerksame Zeugen beobachteten das Tatgeschehen und hielten zwei Beschuldigte bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach erfolgter Tatortaufnahme wurden sie dem Polizeikommissariat Sulingen zwecks weiterführender Maßnahmen zugeführt. Im Anschluss wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 300 Euro beziffert.

- PK Syke -

Bruchhausen-Vilsen OT Homfeld

Am Samstagmorgen gegen 02:30 Uhr wurde, aufgrund einer starken Rauchentwicklung, ein Gebäudebrand eines Mehrfamilienhauses in der Straße am Sandberg gemeldet. Die Bewohner wurden vorsorglich evakuiert. Es konnte festgestellt werden, dass im Kellerbereich ein Mülleimer angefangen hatte zu brennen. Nachdem der Brand gelöscht war, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Syke OT Barrien

Im Zeitraum vom 18.04. bis 25.04.19 kam es zu einer Sachbeschädigung beim Kindergarten Regenbogenland der Lebenshilfe Syke e.V. in Barrien. Unbekannte Täter beschädigten dort mehrere Zaunelemente. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Syke unter der Telefonnummer: 04242/969-0 in Verbindung zu setzen.

Syke OT Barrien

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person kam es am Freitag, den 26.04. gegen 15:00 Uhr auf der Barrier Straße in Syke. An der Kreuzung Krusenberg übersah ein 20jähriger PKW Fahrer ein an der rotlichtzeigenden Ampel wartenden PKW einer ebenfalls 20jährigen. Der junge Mann fuhr auf den vor ihm wartenden PKW auf. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß leichtverletzt.

Twistringen

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad kam es am Freitag, den 26.04. gegen 13:00 Uhr auf der Bremer Straße in Twistringen. Ein PKW-Fahrer wollte von einem Parkplatz auf die Bundesstraße 51 einbiegen. Dabei übersah er eine Frau auf einem Motorrad, die in Richtung Bremen fuhr. Die Frau musste stark abbremsen und stürzte. Es entstand Sachschaden.

- PK Weyhe -

Trunkenheit im Verkehr

Am Freitagabend wurde durch mehrere Zeugen eine stark alkoholisierte 66-jährige Stuhrerin gemeldet, die versuchte, mit ihrem Auto vom Parkplatz des Edeka-Marktes zu starten. Durch eine hinzugerufene Polizeistreife konnte die Stuhrerin angetroffen und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass die Stuhrerin zuvor mit ihrem Auto das Lebensmittelgeschäft aufgesucht hatte. Ein durchgeführter Alcotest ergab ein Ergebnis von 2,89 Promille. Die Stuhrerin musste anschließend mit zur Dienststelle, wo ihr eine Blutprobe entnommen worden ist. Sie erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund der Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

