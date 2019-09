Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Ladendieb stößt Detektiv zur Seite

Duisburg (ots)

Ein Detektiv hat am Mittwoch (18. September, 17:35 Uhr) in einer Drogerie an der Wanheimer Straße einen Mann beim Stehlen von Kosmetikartikeln erwischt. Als er ihn am Ausgang darauf ansprach, stieß der Dieb ihn zur Seite und flüchtete in Richtung Musfeldstraße. Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hat kurze, an den Seiten abrasierte Haare und einen Bart. Er war bekleidet mit einer dunklen Jacke sowie schwarzen Schuhen mit weißer Sohle. Hinweise nimmt das KK 36 unter 0203 280-0 entgegen. (jg)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell