Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Einbrecher auf Terrasse überrascht

Twist (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen ca. 10:30 Uhr, überraschte eine Hausbesitzerin einen Einbrecher auf der Terrasse ihres Grundstücks in der Straße Am Alten Hafen. Nachdem der Mann erwischt wurde, flüchtete er unerkannt. Da es in Twist bereits mehrere ähnliche Vorfälle gegeben hat, ist davon auszugehen, dass es sich auch bei dieser Tat um einen Einbruchsversuch handelte.

Laut Personenbeschreibung handelt es sich bei dem Täter um eine männliche, ca. 170 - 175 cm große Person mit sehr kurzen hellen Haaren. Zur Tatzeit trug der Täter eine weiße Jacke und eine dunkelblaue Hose.

Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931) 9490 entgegen./bh

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

