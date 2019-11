Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Betrunkener Pkw-Fahrer stört Nachtruhe

Hirten (ots)

Überlaute Musik aus einem geparkten Pkw mit laufendem Motor, rief die Polizei Mayen in der vergangenen Donnerstagnacht auf den Plan. Dieser wurde der Polizei von Anwohnern der Ortslage Hirten gemeldet. Im genannten Fahrzeug konnten die Beamten den 38-jährigen, wohnsitzlosen Eigentümer des nicht zugelassenen Wagens feststellen. Dieser war mit über 2 Promille in der Atemluft deutlich alkoholisiert, so dass ihm aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt eine Blutprobe entnommen wurde. Einen Führerschein konnte er ebenso wenig vorweisen. Entsprechende Strafverfahren wurde eingeleitet.

