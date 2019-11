Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Alkoholisiert und ohne Führerschein

Polch (ots)

Keinen Führerschein, dafür aber über 1,5 Promille Atemalkohol, konnte ein 39-Jähriger aus der VG Kaisersesch am Donnerstagabend bei einer Verkehrskontrolle in Polch vorweisen. Im Rahmen der Kontrolle kündigte er gegenüber den Polizisten an, dass er ungeachtet dessen, dass er keinen Führerschein besitze, in Zukunft weiter mit seinem Auto fahren werde. Hierauf wurde der Pkw des uneinsichtigen Herrn, mit dem Ziel, diesen auf Dauer einzuziehen, sichergestellt. Neben den Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr erwartet ihn nunmehr der Verlust seines Fahrzeugs.

