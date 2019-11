Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Organisierte Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Drogen & Alkohol

Mayen, Mendig, Polch (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 30.10.2019, bis Sonntag, 03.11.2019, führte die Polizeiinspektion Mayen, teilweise mit Unterstützungskräften der Kriminalinspektion Mayen, der Bereitschaftspolizei, sowie eines Diensthundeführers, mehrere stationäre Verkehrskontrollen in den Ortslagen Mendig, Mayen und Polch, sowie auf der B 262 durch. Ein Schwerpunkt dieser Kontrollmaßnahmen war darauf ausgerichtet, Drogen- und Alkoholkonsum im Straßenverkehr zu erkennen und entgegenzuwirken. Ein Augenmerk galt insbesondere den "Jungen Fahrern", die häufig die Gefährlichkeit von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr unterschätzen. Das Ergebnis: Insgesamt wurden 415 Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle unterzogen und zahlreiche Verstöße festgestellt. Es kam zu 8 Anzeigen wegen des Fahrens unter berauschenden Mitteln (einmal wegen Alkohol). Zudem wurden 11 Strafanzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. In 4 Fällen wurden Betäubungsmittel bzw. Utensilien sichergestellt. Weiterhin wurden 6 Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie 2 Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzes, erfasst. 3 Fahrer erhielten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen abgefahrener Reifen, dem Benutzen eines Mobiltelefons während der Fahrt und nicht vorschriftsmäßiger Sicherung eines Kindes. Es wurden 69 gebührenpflichte Verwarnungen ausgesprochen weil die Fahrer z.B. nicht angegurtet waren oder die Mitführpflichten nicht beachtet wurden. In 55 Fällen wurden Mängelberichte u.a. wegen defekter Beleuchtung oder nicht mitgeführter Dokumente bzw. Gegenstände ausgestellt.

