Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Pkw

Mendig, Fallerstraße (ots)

Am 31.10.2019, gegen 01.15 h, meldeten aufmerksame Anwohner 3 männliche Personen, die sich an einem parkenden, Pkw, Opel zu schaffen machten. Bei der Annäherung von Zeugen flüchteten die Männer. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs wurde festgestellt, dass ein Reifen am Fahrzeug zerstochen wurde. Es entstand ein Sachschaden, in Höhe von ca. 150.- EUR. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

