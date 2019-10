Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wechselfallenbetrug in Schneiderei

Mayen, Kirchplatz (ots)

Bereits am 18.10.2019 kam es in einer Schneiderei in Mayen zu einem Wechselfallenbetrug. Hierbei verwickelte die ca. 50-jährige Tatverdächtige den Geschäftsinhaber in ein intensives Gespräch, nachdem sie eingangs nur um einen Wechsel von zwei 50 Euro-Scheinen in einen 100 Euro-Schein gebeten hatte. Der Geschäftsinhaber wurde durch dieses Gespräch derart abgelenkt, dass es der Täterin gelang dessen Schlüsselbund im Gegenwert von mehreren Hundert Euro zu entwenden.

Die Täterin wurde vom Geschädigten wie folgt beschrieben:

- ca. 50 Jahre alt - ca. 160 cm groß - untersetzte Statur - dunkle Haare - schwarze Bekleidung (knielanger, schwarzer Mantel) - südosteuropäische Erscheinung - sprach Deutsch mit Akzent

Die Polizei warnt Gewerbetreibende in der Region vor dem beschriebenen Verhalten von Trickbetrügern. Der Vorgang des Geldwechselns dient hierbei meist nur als Anbahnung der Tat. Beabsichtigt ist, den Gewerbetreibenden abzulenken und "einzulullen" um anschließend zum Ziel eines Diebstahls von Wertgegenständen zu gelangen.

Die Polizei Mayen fragt zur Tat in Mayen: Wer kann Angaben zur Person der Täterin machen? Wem fiel eine solche Person im Bereich der Mayener Innenstadt gegen 11 Uhr auf?

Hinweise bitte an die Polizei Mayen unter 02651/801-0, pimayen.wache@polizei.rlp.de oder unter www.polizei.rlp.de.

