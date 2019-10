Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemeldung der Polizeiinspektion Remagen für das Wochenende 25.-27.10.2019

Remagen (ots)

Verkehrsunfälle: Es wurden im Berichtszeitraum insgesamt 12 Verkehrsunfälle gemeldet. In 3 Fällen entfernten sich die Verursacher unerlaubt, so dass hier ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet wurde.

Pkw erheblich beschädigt, Unfallverursacher flüchtig Im Zeitraum von Samstagabend auf Sonntagmorgen wurde ein in der Ortslage Wehr geparkter Pkw erheblich im linken Heckbereich beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße "Im Paradies" und bog im Einmündungsbereich nach rechts in die Straße "Im Winkel" ab und beschädigte hierbei ein für ihn linksseitig geparktes Fahrzeug. Die Spurenlage vor Ort deutet darauf hin, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein landwirtschaftliches Nutzfahrzeug handeln könnte, welches eventuell beim Abbiegen ausgeschwenkt ist. Die zuständige Polizeiinspektion Remagen führt die Ermittlungen und bittet um sachdienliche Hinweise, Tel. 02642/9382-0

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten Am Samstagnachmittag befuhr ein mit zwei Personen besetztes Leichtkraftrad die B9 in der Ortslage Remagen. In Höhe des Güterbahnhofes missachtete ein Pkw-Fahrer, welcher vom Parkplatz auf die B9 auffahren wollte, den Vorrang des Kraftrades, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Unfall wurden Fahrer und Sozius des Kraftrades leicht verletzt. Im Rahmen der Un-fallaufnahme wurde bei dem unfallverursachenden Pkw-Fahrer der Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt, so dass die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins erforderlich waren.

Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl Drei männliche, bisher unbekannte Täter entwendeten am Freitag gegen 15:35 Uhr gemeinschaftlich aus einem Drogeriemarkt in Remagen eine größere Anzahl von Flaschen mit Parfüm und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiter waren kurz abgelenkt, so dass die Täter unerkannt entkommen konnten. Es soll sich um drei Männer mit osteuropäischen Aussehen handeln, geschätztes Alter, 20-30 Jahre. Einer der Männer trug einen auffällig roten Rucksack, ein anderer Täter trug eine weiße Jacke und einen schwarzen Rucksack. Wer kann weitere Angaben zu den Personen und zur Fluchtrichtung machen? Wurde für die weitere Flucht möglicherweise ein Fahrzeug genutzt? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Remagen, Tel. 02642/9382-0

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Remagen

Tel. 02642/9382-0 oder

Polizeidirektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell