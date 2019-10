Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressebericht der PI Bad Neuenahr-Ahrweiler für das Wochenende 25-27.10.2019

Bild-Infos

Download

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im hiesigen Dienstbezirk 15 Verkehrsunfälle bei denen drei Personen verletzt wurden. Darunter waren folgende Vorfälle:

Am 25.10.19, 16:45 Uhr befuhr ein 76jähriger mit seinem PKW die B 257 in Richtung Adenau. Hinter dem Lingenbergtunnel fuhr er zunächst auf die rechtsseitig gelegene Haltebucht und wendete dann seinen PKW, um in Richtung Grafschaft zurück zu fahren. Dabei übersah er einen von hinten herannahenden Zweiradfahrer, sodass die Fahrzeuge auf der Fahrbahn kollidierten. Die beiden 18 und 19 Jahre alten Nutzer des Motorrades kamen zu Fall und wurden verletzt. Sie mussten durch den Notarzt an den Unfallstelle behandelt werden, ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Einen weiteren Verletzten hatte ein Zusammenstoß in Heimersheim zur Folge. In der Nacht zum 27.10.19 befuhr dort ein 25jähriger mit seinem Mofa die Johannisstraße und beachtete auf dem Marktplatz nicht die Vorfahrt einer 21jährigen PKW-Führerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Mofafahrer zu Fall kam und sich leicht verletzte. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung stand, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

In der Nacht zum 26.10.2019 befuhr eine 61jährige Frau in Grafschaft-Nierendorf den Herrenwiesenring und bog von dort nach links in die Wellstraße ab. Dabei prallte sie eggen eine massive Grundstücksmauer. Bei der Unfallaufnahme wurde bei der Fahrerin festgestellt, dass sie offensichtlich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Der Sachschaden wurde auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Bei zwei weiteren Unfälle am Wochenende entfernten sich die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die anschließenden intensiven Ermittlungen, konnten die Verursacher dingfest gemacht werden.

Am Abend des 26.10.19 kam es im Rahmen des Weinfestes Mayschoß zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Nach einem zunächst verbalen Geplänkel beleidigte man sich, was dann dazu führte, dass die männlichen Gruppenmitglieder ihre Kontrahenten mit Schlägen tracktierten. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich die Lage beruhigt, eine Gruppe entfernte sich mit einem Taxi. Zu nennenswerten Verletzungen war es nicht gekommen. Nach Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Eine weitere Körperverletzung ereignete sich am frühen Morgen des 27.10.19 in Heimersheim. In der dortigen Festhalle fand eine Tanzveranstaltung statt. Zwei 18 und 19jährige Besucher gerieten auf dem Vorplatz in Streit. Nach einer Beleidigung eines der Beteiligten, regierte sein Kontrahent mit einem Schlag ins Gesicht seines Gegenübers. Dieser wurde dadurch leicht am Auge verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell