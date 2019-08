Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandmeldealarm und Feuer im Wald

Ennepetal (ots)

Am Sonntag, den 04.08.2019 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12.09 Uhr, zu einem Brandmeldealarm in einem Altenheim in der Kirchstraße alarmiert. Nach Erkundung des Einsatzleiters und Kontrolle des sogenannten "Angriffstrupps" im Auslösebereich, konnten kochdämpfe für die Auslösung verantwortlich gemacht werden. Der betroffene Bereich wurde quergelüftet und die Brandmeldeanlage zurückgeschaltet. Somit endete der Einsatz für die 13 Einsatzkräfte die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einer Drehleiter, einem Tanklöschfahrzeug und einem Rettungswagen vor Ort waren, um 12.39 Uhr. Zu einem "Feuer im Wald/ Brandnachschau" rückte die Feuerwehr Ennepetal um 15.44 Uhr in die Loherstraße aus. Vor Ort hatten Jugendliche einen liegenden Baumstamm entzündet und ein weiteres Lagerfeuer im Wald errichtet. Die Feuerstellen wurden abgelöscht und die noch vor Ort anwesenden Jugendlichen, wurden von der Feuerwehr an die Polizei übergeben. Der Einsatz endete für die 5 Einsatzkräfte des Hilfeleistungslöschfahrzeuges um 16.24 Uhr.

