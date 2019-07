Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrzeuge eines Autoscooter in Brand gesetzt

Neuss-Reuschenberg (ots)

In der Nacht zu Samstag den 13.07. setzten unbekannte Täter insgesamt neun Autoscooter-Fahrzeuge auf dem Gelände des Kirmesplatz in Reuschenberg in Brand. Hierdurch wurde ebenfalls das Dach des Autoscooter beschädigt. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei war das Feuer bereits durch den Betreiber gelöscht worden. Dieser schätzt den Sachschaden auf bis zu 500.000EUR. Ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an die Polizei Neuss unter der Rufnummer 02131-3000 zu richten.(Schl/Bi)

