Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Metalldiebstahl

Adenau (ots)

Die Polizeiinspektion Adenau ermittelt aktuell in einem Fall von Diebstahl einer Messingschale, die von einem Grabmal auf dem Friedhof in Adenau entwendet wurde. Die Blumenschale wurde von einem bislang unbekannten Täter in den vergangenen Wochen entwendet. Da weitere Anhaltspunkte noch fehlen bittet die Polizei um Zeugenmeldungen, sollten verdächtige Beobachtungen gemacht worden sein. Mögliche weitere Geschädigte mögen sich bitte ebenfalls melden. Polizeiinspektion Adenau, Telefon 02691-9250.

