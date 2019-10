Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Scheibe eingeworfen - Täter flüchtet

Mayen,Wittbende (ots)

Am 25.10.2019, wurde gegen 01.45 h, durch einen bislang unbekannten Täter ein Stein durch das Wohnzimmerfenster eines Anwesens geworfen. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die aufgeschreckten Hausbewohner schlossen eine Beziehungstat aus. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Mayen in Verbindung zu setzen.

