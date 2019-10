Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigungsserie in Mendig

Mendig (ots)

Am 31.10.2019 um ca. 04:15 Uhr ereigneten sich im Ernteweg in Mendig mehrere Sachbeschädigungen. In einem Hof wurden zwei Steinfiguren zerstört, im weiteren Verlauf der Straße zwei Außenspiegel von Pkw abgetreten. Die Polizei in Mayen sucht hierzu Zeugen, die Angaben zum Täter machen können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02651-8010 angeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell