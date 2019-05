Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dellmensingen - Festbesuch endet in der Zelle - In einer Zelle endete für einen 43-Jährigen in der Nacht von Samstag auf Sonntag der Besuch eines Dorffestes.

Kurz nach Mitternacht wurden Beamte des Polizeireviers Ulm-West nach Dellmensingen gerufen. Auf dem dortigen Dorffest wussten sich Mitarbeiter des Securitydienstes nicht mehr zu helfen. Ein 43-Jähriger hatte sich kurz zuvor mitten auf dem Fest auf den Boden gelegt. Er war stark betrunken. Ein Verweis von dem Fest war nicht möglich. Auch eine DRK-Besatzung konnte keine medizinische Ursache für das Verhalten des Mannes feststellen, außer seiner Alkoholisierung. Er war nicht in der Lage, selbstständig zu gehen oder sich verständlich zu artikulieren. Zu seinem eigenen Schutz wurde er von den Beamten in Gewahrsam genommen. Zuvor wurde er von einer Ärztin untersucht. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Die Kosten für die Übernachtung in der Zelle muss der Mann selbst tragen. Hinzu kommt noch die Reinigung des Streifenwagens. In diesen hatte er sich auf der Fahrt nach Ulm auch noch erbrochen.

