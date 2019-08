Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Haftbefehl: 37-Jähriger am Bahnhof Roßlau durch Bundespolizei festgenommen

Roßlau (ots)

Am Samstag, den 03. August 2019, gegen 15:00 Uhr stellten Bundespolizisten am Bahnhof Roßlau einen Mann im Alter von 37 Jahren fest. Bei der Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem stellte sich heraus, dass dieser per Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr gesucht wurde. Im Februar dieses Jahres erging durch das Amtsgericht Dessau-Roßlau der Strafbefehl. Er wurde zu einer Geldstrafe von 700 Euro oder 35 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Da er weder die Geldstrafe gezahlt, noch sich dem Strafantritt gestellt hatte, folgte im Juli der Haftbefehl. Der Mann wurde festgenommen und für die weitere Bearbeitung zur Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof Dessau verbracht. Er hatte jedoch Glück im Unglück: Seine durch ihn informierte Ehefrau konnte die 700 Euro aufbringen. Nachdem sie das Geld in der Dienststelle hinterlegt hatte, konnte sie diese mit ihrem Mann verlassen.

