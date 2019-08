Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: "Einsatz" im Freibad: Einstellungsberater der Bundespolizei im Freibad Langenweddingen

Langenweddingen, Magdeburg (ots)

Am kommenden Samstag, den 03. August 2019 sind die beiden Einstellungsberater der Bundespolizei in Sachsen-Anhalt, Kevin Braese und Robert Dietrich im Freibad Langenweddingen. Dort werden die beiden Bundespolizisten an dem diesjährigen Volleyballturnier des Fördervereines Freibad Langenweddigen 1928 e.V. teilnehmen. Zudem bieten sie interessierten Jugendlichen eine Einstellungsberatung an und informieren über die Chancen, Perspektiven und Anforderungen bei der Bundespolizei.

Die Veranstaltung findet in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr im Freibad Langenweddingen, Am Prödel, 39171 Sülzetal statt.

Nutzen Sie einen entspannten Sommertag und stellen Sie die Weichen für Ihre Zukunft. Sie arbeiten gern mit Menschen zusammen und suchen einen interessanten, abwechslungsreichen und vielseitigen Beruf? Dann ist eine Ausbildung oder ein Studium bei der Bundespolizei genau das Richtige! Unsere Einstellungsberater freuen sich auf viele interessante Gespräche mit zukünftigen Kolleginnen und Kollegen.

