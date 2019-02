Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 11.02.2019

Peine (ots)

Zeugenaufruf nach schwerem Unfall bei Plockhorst

Wie bereits berichtet, kam es am 07.02.2019 um 16:35 Uhr zu einem Unfall zwischen Ohof und Plockhorst. Kurz vor der Ortschaft Plockhorst wollte ein 59- jähriger PKW- Fahrer aus Edemissen nach links in Richtung der alten Bahnlinie abbiegen. Ein 18- jähriger Motorradfahrer prallte beim Überholen in das Fahrzeug des Edemissers und verletzte sich bei dem Sturz schwer.

Vor dem Motorradfahrer soll sich ein weißer PKW befunden haben, welcher den PKW vor dem Motorradfahrer ebenfalls überholte.

Die Polizei Edemissen sucht nach dem Fahrer dieses weißen PKW.

Der PKW- Fahrer und ggf. weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edemissen unter der Telefonnummer 05176/ 976740 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell