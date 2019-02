Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 10.02.2019

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti

Am Samstag in der Zeit von 13.00 bis 16.00 Uhr wurden in der Jahnstraße in Salzgitter-Bad eine Grundstücksmauer sowie ein Metalltor durch bislang unbekannte Täter mit roter Farbe beschmiert. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Diebstahl eines Kinderwagens

Am Samstag in der Zeit von 14.30 bis 15.30 Uhr wurde in der Straße Schützenplatz in Salzgitter-Bad ein Kinderwagen aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der Schaden beträgt ca. 220 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstag zwischen 20.10 und 21.30 Uhr wurde in der Hertastraße in Salzgitter-Bad ein schwarzer VW Polo beschädigt. Bislang unbekannte Täter traten oder schlugen gegen den rechten Außenspiegel, so dass dieser zerstört wurde. Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

