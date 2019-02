Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 10.02.19 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigung an Pkw 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Martinweg Fr., 08.02.19, 21:00 Uhr bis Sa., 09.02.19, 14:50 Uhr

Durch unbekannte Täter wurde der Pkw einer 21-jährigen Frau aus Salzgitter beschädigt. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum im Martinweg geparkt. An dem Pkw wurden zwei Reifen zerstochen, eine Antenne abgebrochen und die Kennzeichenhalterungen beschädigt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 180 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

Jugendlicher mit Marihuana erwischt 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Saldersche Straße, Parkanlage Sa., 09.02.19, 16.00 Uhr

Zwei aufmerksamen Polizeibeamten gelang es, am Samstagnachmittag einen Jugendlichen festzustellen, der im Besitz von Marihuana war. Die Beamten befuhren im Rahmen einer Streifenfahrt die Parkanlage an der Salderschen Straße. Hier konnten sie eine Gruppe Jugendlicher feststellen, die sich auffällig verhielten. Als sie die Polizei erblickten, warf einer der Jugendlichen mehrere kleine Beutelchen in ein Gebüsch. Im Verlaufe einer daraufhin durchgeführten Personenkontrolle stellten die Beamten fest, dass der 15-jährige Jugendliche aus Salzgitter sechs Beutelchen mit Marihuana weggeworfen hatte. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Seine Erziehungsberechtigten wurden durch die Polizei informiert.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Neißestraße So., 10.02.19, 01:17 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen konnten Beamte der Polizei Salzgitter einen Fahrzeugführer feststellen, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln einen Pkw führte. Der 19-jährige Heranwachsende wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Neißestraße angehalten. Die Beamten stellten körperliche Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest erhärtete den Verdacht. Der Heranwachsende räumte schließlich ein, am Abend einen Joint geraucht zu haben. Zudem händigte er den Beamten eine geringe Menge Marihuana aus. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe abgenommen. Ferner wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommen nun ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Ludwig-Erhard-Straße, Parkplatz Sa., 09.02.19, ca. 10:30 Uhr - 12:00 Uhr

Am Samstagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Kleingartenvereins in der Ludwig-Erhard-Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den auf dem Parkplatz abgestellten Pkw eines 76-jährigen Mannes aus Salzgitter. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder seine Personalien anzugeben. An dem Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. zum flüchtigen Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort 38239 Salzgitter-Thiede, Schäferwiese Sa., 09.02.19, 12:30 Uhr - 12:50 Uhr

Ein unbekannter Fahrzeugführer verursachte am Samstagmittag einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Salzgitter-Thiede und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der unbekannte Unfallverursacher stieß mit seinem Fahrzeug gegen den ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 52-jährigen Frau aus Salzgitter-Thiede und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Anschließend verließ der Unfallverursacher den Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. zum flüchtigen Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Thiede unter 05341-293470 zu melden.

